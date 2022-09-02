Nezaket ziyareti

İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’e günün anısına hediye takdim etti. »Haber Merkezi