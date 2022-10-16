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Nevşehir’e ziyaret

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Nevşehir İl Müftülüğünü ziyaret etti. İl Müftüsü Ali Gülden Nevşehir’e ziyaret gerçekleştirdi.

16 Ekim 2022 Pazar 02:16
Nevşehir’e ziyaret



İlk önce Nevşehir İl Müftülüğünü ziyaret eden Gülden, Müftü Ahmet Celalettin Altınkaya’yı makamında ziyaret ederek, yürütülen hizmetler hakkında istişarede bulundu. Gülden, Cuma Namazını restorasyonu geçtiğimiz aylarda tamamlanan Nevşehir Kurşunlu Caminde kıldı. 
Kurşunlu Caminde cuma sohbeti yapıp hutbe okuyan Gülden, daha sonra cemaatle bir araya geldi. 
Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ziyaretten duyduğu memnuniyet ile Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’e ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. 
Nevşehir İl Müftülüğü ziyaretini tamamlayan Gülden, daha sonra Ürgüp İlçe Müftülüğünde İsmail Karadavut'u ziyarette bulundu. Yozgat İl Müftüsü Yardımcılığı görevinde bulunup, şuan Ürgüp İlçe Müftülüsü olan İsmail Karadavut'u ziyaret ettikten sonra Yozgat'a döndü. Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Nevşehire Ziyaret
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