Neşeli'den anlamlı ziyaret

İlk olarak Jandarma Er Kazım Şahan ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak’ın ailesini ziyaret eden İl Müdürü Neşeli daha sonra gazi Erdoğan Sevgili ve Mustafa Yüksel'i ziyaret etti.

Her daim yanlarında olduklarını belirten Neşeli, “Devletimizin varlığı, Milletimizin bağımsızlığı için hayatlarını feda eden Çekerek ilçemiz nüfusuna kayıtlı aziz Şehitlerimizden Jandarma Er Kazım Şahan'ın anne ve babası Melek ve Satılmış Şahan'ı, Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak'ın babası Alim Koçak'ı, kahraman gazilerimiz Erdoğan Sevgili ve Mustafa Yüksel'i ziyaret ederek sohbet ettik, hal ve hatırlarını sorduk. İl Müdürlüğü olarak şehit ve gazi ailelerimizin her daim yanındayız. Bu topraklarda başımız dik ve özgürce yaşayabilmemizi sağlayan aziz Şehitlerimiz Yüce Allah'tan rahmet, kahraman Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi