Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.661,10
ALTIN
1.101,16
DOLAR
18,75
STERLİN
22,64
EURO
20,03

Neşeli'den anlamlı ziyaret

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 2022 yılının son gününde şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. 

03 Ocak 2023 Salı 02:01
Neşeli'den anlamlı ziyaret

İlk olarak Jandarma Er Kazım Şahan ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak’ın ailesini ziyaret eden İl Müdürü Neşeli daha sonra gazi Erdoğan Sevgili ve Mustafa Yüksel'i ziyaret etti. 
Her daim yanlarında olduklarını belirten Neşeli, “Devletimizin varlığı, Milletimizin bağımsızlığı için hayatlarını feda eden Çekerek ilçemiz nüfusuna kayıtlı aziz Şehitlerimizden Jandarma Er Kazım Şahan'ın anne ve babası Melek ve Satılmış Şahan'ı, Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak'ın babası Alim Koçak'ı, kahraman gazilerimiz Erdoğan Sevgili ve Mustafa Yüksel'i ziyaret ederek sohbet ettik, hal ve hatırlarını sorduk. İl Müdürlüğü olarak şehit ve gazi ailelerimizin her daim yanındayız.  Bu topraklarda başımız dik ve özgürce yaşayabilmemizi sağlayan aziz Şehitlerimiz Yüce Allah'tan rahmet, kahraman Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Neşeliden Anlamlı Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak hayvanlarına hayat
Sokak hayvanlarına hayat
İlk bebeğe hediye
İlk bebeğe hediye
Kişniş ekimi yapıldı
Kişniş ekimi yapıldı
Cinayet zanlısı tutuklandı
Cinayet zanlısı tutuklandı
32 bin evcil hayvana mikroçip
32 bin evcil hayvana mikroçip
"Özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"
"Özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim