Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri ‘Nerde Kalmıştık’ eğitim seferberliği projesini anlatıyor. Proje kapsamında vatandaşları bilgilendiren Yurtlu, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte inşallah Yozgat’ımızın tüm mahallelerini gezeceğiz. Yapmış olduğumuz mahalle gezilerimiz kapsamında ‘Nerede Kalmıştık’ eğitim seferberliği projesini anlatmaya devam ediyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız, okula kaldıkları yerden devam edecekler. Biliyoruz ki, eğitimli kadın aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli bireydir,” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi