Narkotik polisi artık anneler



En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında düzenlenen eğitim programına Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, kurum müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.

Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara proje kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu. Narkotik Polisleri tarafından eğitimler verilerken, anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. Anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.

“UYUMA” Uygulaması ile Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.