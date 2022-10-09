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Namazda buluştular

Çandır ilçesinde, ilçe müftülüğü tarafından ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ kapsamında program organize edildi. 

09 Ekim 2022 Pazar 02:17
Namazda buluştular


Şahruhbey Caminde gerçekleştirilen sabah namazı programında Kaymakam Tugay Cingirt, gençler ve vatandaşlar katıldı. 
Kaymakam Cingirt, “Müslüman kimliğinin oluşmasında önemli bir rolü olan camiler, geçmişten günümüze dini, sosyal ve kültürel bakımdan toplumu besleyen ve güçlendiren can damarları mesabesindedir. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesini temin etmek ve cami merkezli din hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanlığı, Sabah Namazı Buluşmaları adı altında ülke genelinde programlar düzenlemektedir. İlçe Müftülüğümüz de bu proje kapsamında vatandaşlarımızın katılımı ile sabah namazı buluşması gerçekleştirdi.” dedi. »Haber Merkezi

 

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Namazda Buluştular
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