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Müzik sınıfı açıldı

Sarıkaya ilçesinde, bu yıl proje okulu unvanını alan ve sınavla öğrenci alımına başlayan Şehit Aksoy Anadolu Lisesinde müzik sınıfı açıldı.

13 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Müzik sınıfı açıldı

Lisenin önemli eksikliklerinden biri de müziğe ilgisi olan ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik müzik sınıfının olmaması olduğunu belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Geçen haftalarda okulumuzu ziyarette bulunan Ak Parti Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer konunun bizzat takipçisi olmuş ve çok kısa bir süre zarfında okulumuzun bu ihtiyacı karşılanmıştır. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diler, hem okulumuzun sınavla öğrenci alan okul statüsü kazanmasında olan destekleri hem de okullarımızla ilgili taleplerde her zaman yakinen ilgilenip anında çözüm üretici tutumları nedeniyle Milletvekilimiz Yusuf Başer’e ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı'ya teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

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Müzik Sınıfı Açıldı
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