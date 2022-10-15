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Müzik atölyesi açıldı

Sorgun ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu'nda müzik atölyesi hizmet vermeye başladı.

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Müzik atölyesi açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, müzik atölyesinin iç donanımının mimar Aziz Laçin, müzik enstrümanlarının ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde okullara müzik atölyesi açılması yönünde talimatı olduğunu aktaran Öcal, "Atölyemizin açılışı Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Kazar tarafından yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Atölyede müzik dersleri verileceği gibi kurslar da düzenlenecek. Müzik atölyesinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. »AA

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Müzik Atölyesi Açıldı
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