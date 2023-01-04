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Mütevelli heyeti başkanları belirlendi

Yozgat İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Ocak 2023 yılı ikinci birleşim toplantısı Meclis Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında yapıldı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:11
Mütevelli heyeti başkanları belirlendi

İl Genel Meclis toplantısında Merkez ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurulu mütevelli heyeti başkanlıklarında görev alacak isimler belirlendi. Merkez İlçe Mütevelli Heyeti Başkanlığına Sezai Ece ve Mehmet Özel seçildi.
Meclis salonunda yapılan toplantıda dört gündem maddesi görüşüldü. Gündemin beşinci, altıncı maddelerinin teklif yazıları okunarak meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. 
Gündemin yedinci maddesinde il genel meclis çalışma yönetmeliğinin 6. maddesindeki “Meclis Başkanlık Divan, Encümen ve Denetim Komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir” hükmü uyarınca, il genel meclisince bir aylık tatil gününün hangi ayda yapılacağının meclisce belirlenmesi maddesi meclis üyelerinin oylarıyla tatil olmayacağı kararı oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin sekizinci maddesinde 5263 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında ki kanununun 19. maddesini değiştiren 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanununun 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Yozgat merkez ve ilçelerinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurulu mütevelli heyeti başkanlıklarında görev yapmak üzere, merkez ve ilçelerde hayırsever vatandaşlar arasında belirlenecek 2 kişi ve sivil toplum kuruluşu olmayan ilçelerde ise 3’üncü bir kişi ismi belirlendi. 
İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurulu mütevelli heyeti başkanlığına seçilen isimler şu şekilde; 
Akdağmadeni ilçesine Ali Alıcı, Abdi Küçükakçe, Aydıncık İlçesine, Bilal Baykal, Cihat Tartar, Boğazlıyan ilçesine, Nizamettin Yaral, Faruk Ay, Çandır İlçesine, İsmail Şen, Ali Eroğlu, Osman Özer, Çayıralan İlçesine Ali Karacabey, Ali Duran, Vahdettin Altın, Çekerek ilçesine, Yunus Doğan, Satılmış Zorbilmez, Kadışehri İlçesine Azmi Polat, Mehmet Sağlamer, Mehmet Kurlar, Saraykent İlçesine Ali Kaya, Kazım Yavuz, İhsan Can, Sarıkaya İlçesine Abdullah Karataş, Hasan Emre Ünal, Sorgun İlçesine Ömer Samaros, Fuat Yücel, Şefaatli İlçesine Fariz Türker, Ümmügülsüm Döker, Musa Gözel, Yenifakılı İlçesine, Yüksel İler, Ayhan Taşdemir, Yusuf İbiş, Yerköy İlçesine, Ahmet Yavuz, Hacı Salih Turan. 
»Rabia Şahin

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Mütevelli Heyeti Başkanları Belirlendi
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