Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.785,16
ALTIN
1.034,18
DOLAR
17,92
STERLİN
21,72
EURO
18,35

Mülakata gelinliğiyle katıldı

Yozgat'ta öğretmen adayı, düğünüyle aynı güne denk gelen mülakata gelinliğiyle katıldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Mülakata gelinliğiyle katıldı

Sarıkaya ilçesinde yaşayan okul öncesi öğretmenliği mezunu Emine Bulut, düğününü yarıda bırakıp damat Sezer Bulut ile öğretmenlik mülakatı için Yozgat Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne geldi.
Öğretmen adayı gelin, mülakata gelinliğiyle girerken, damat Sezer Bulut da eşini yalnız bırakmadı.
Bulut, mülakat sonrası gazetecilere, "Mülakat çok güzel geçti, çalışan ve komisyon üyeleri çok güler yüzlüydü, çok yardımcı oldular. Beni gelinlikle görünce çok şaşırdılar. Fotoğraf çektiler, benim için güzel bir anı oldu." dedi.
Bulut, atanmayı beklediğini ifade ederek, "İnşallah gelinlik uğurlu olur, atanırım. Mesleğime başlamayı çok istiyorum." diye konuştu.
Damat Sezer Bulut da "Düğünde bizi bekliyorlar. Hayırlısıyla düğünümüzü de bitireceğiz. Eşim inşallah atanır ve çifte mutluluk yaşarız." ifadelerini kullandı. »AA
 

Anahtar Kelimeler:
Mülakata Gelinliğiyle Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gruplar belirlendi
Gruplar belirlendi
Derneğe ziyaret
Derneğe ziyaret
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Pazarı gezdi
Pazarı gezdi
Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar
Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar
Eğitimler online
Eğitimler online
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim