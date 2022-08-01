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Muhteşem manzaralı kitap keyfi

Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından devam eden ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ okuma etkinliği Kazankaya Kanyonu'nda yapıldı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:46
Muhteşem manzaralı kitap keyfi

Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu'nda gerçekleşen kitap okuma etkinliğiyle ilgili SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bugün muhteşem doğasıyla, akan suyun şırıltısıyla ve öten kuşların sesiyle okuduk kitaplarımızı. Bu haftaki ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ okuma etkinliğimizi Kazankaya Kanyonun muhteşem manzarası ve huzur veren doğası eşliğinde düzenledik. ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimizle amacımız gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra ilimizin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini de gençlere tanıtmaktır. Tamamen doğal patikalardan kendimizce bulabildiğimiz inişli çıkışlı çakıllı yollardan gücümüzün yettiğince yürüdük. Yorucu da olsa su şırıltısı ve kuş seslerinin eşliğinde yürümek çok keyifliydi. Keşfedilmeyi bekleyen Kazankanya Kanyonu’nu kesinlikle görmenizi tavsiye ediyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Muhteşem Manzaralı Kitap Keyfi
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