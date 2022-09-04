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Muhtarlarla toplantı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, meclisten arta kalan zamanlarında memleketi Yozgat’ta geliyor.

04 Eylül 2022 Pazar 02:11
Muhtarlarla toplantı

Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başer, köy muhtarları ile bir araya geldi. Başer tarafından Alemdar köyünde muhtarlar ile gerçekleştirilen toplantıya, Alemdar, Derbent, Bişek, Gülyayla, Akyamaç, Kale, Çorak, Kırıksoku, Evci, Dayılı, Topaç, Güllüoluk köy muhtarları katılım sağladı. Muhtarların köyleri ile ilgili taleplerini ilk ağızdan dinlediklerini ifade eden Başer, “Değerli muhtarlarıma katılımı için teşekkür ediyorum. Muhtarlarım şahsında tüm köy sakinlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum” dedi. 
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Muhtarlarla Toplantı
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