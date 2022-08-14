Muhtarlarla görüştü

Milletvekili Başer’e, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan eşlik etti. Yozgat merkez muhtarları ile bir araya gelen Başer, muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Tek tek not alan Başer, işlerin takipçisi olacağını belirtti. Başer, “Yozgat Merkez mahalle muhtarlarımızla toplantı yaptık. Muhtarlarımızdan mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledik. Mahallelerine değer katmak, hizmet getirmek için çalışan değerli muhtarlarımızı saygıyla selamlıyorum. Muhtarlarım şahsında kıymetli mahalle sakinlerimize selam, saygı ve muhabbetlerimi gönderiyorum” dedi.

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