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Muhtarlarla buluştu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Yozgat Belediyesi Şahin Tepesi Sosyal Tesislerde, muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Köse, talep ve önerileri dinledi. 

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Muhtarlarla buluştu

Yapılan toplantıyla ilgi açıklama yapan Köse, “Mesai arkadaşlarımız olan değerli muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinliyor çözüm üretmeyi sürdürüyoruz. El birliği ile şehrimize hizmet ettiğimiz kıymetli muhtarlarımıza çalışmalarımıza olan önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi
 

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Muhtarlarla Buluştu
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