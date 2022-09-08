Muhtarlarla buluştu

Yapılan toplantıyla ilgi açıklama yapan Köse, “Mesai arkadaşlarımız olan değerli muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinliyor çözüm üretmeyi sürdürüyoruz. El birliği ile şehrimize hizmet ettiğimiz kıymetli muhtarlarımıza çalışmalarımıza olan önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

