Muhtarlarla bir araya geldi

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Başkan Coşar, günlerini kutladı.

Her zaman muhtarlarla bir araya geleceklerini belirten Coşar, “Büyük bir fedakarlık ve özveri ile görev yapan muhtarlarımızla bu akşam bir araya gelerek, muhtarlar gününü kutladık. Muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, birlikte uyum içinde çalışmaya ve ortak akıl ilkesiyle buluşmaya devam edeceğiz.” dedi.

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