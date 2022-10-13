Muhtarlardan ziyaret

Yozgat Merkez Azizli, Salmanfakılı, Başınayayla, Başıbüyüklü köy muhtarları Milletvekili Başer’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başer, “Yozgat Merkez Azizli, Salmanfakılı, Başınayayla, Başıbüyüklü köy muhtarlarımız ziyarette bulundu. Muhtarlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarım şahsında kıymetli köy sakinlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi