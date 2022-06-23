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Muhtarlardan destek

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Belediye Haziran ayında 3’üncü olağanüstü Meclis toplantısı gerçekleşti.

23 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Muhtarlardan destek

Belediyeye ait arsaların satışı için toplanan belediye meclisine ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarları da katıldı. Düzenlenen toplantıya katılan mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a destek verdi. Belediye başkanına ve belediye encümenlerine yetki verilmesinin görüşüldüğü toplantıda arsaların satışı oy çokluğu ile kabul edildi. Hüyük Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan, muhtarlar adına yaptığı konuşmada, gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısı sonrası mahalle muhtarları olarak Başkan Ferhat Yılmaz’ın her zaman yanında olduklarını belirtti. Satışı gerçekleşecek olan arsaların satışları ile ilçedeki mahallelerin kanalizasyon ve yol çalışmalarına harcanacağını bildiklerini söyleyen Muhtar Hasan Arslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yerköy Belediyesi tarafından, Hüyük, Karacaşar, 60 Evler,  Gençoğlu ve 100 yıl mahallelerimizin kanalizasyon ve kalan yol yapım çalışmalarını tamamlamak için içerisinde mezbahanenin olduğu arsaların satışına mahalle muhtarlarımız tam destek vermişlerdir. Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz Bey’de ‘Söz veriyorum bu satıştan gelen paranın tamamı 5 mahallemize ve diğer mahallelerime harcayacağım’ demiştir. Bizler mahalle muhtarları olarak Ferhat Yılmaz’ın sözüne inanıyoruz ve güveniyoruz.  İnşallah bu yıl içerisinde mahallelerimizin yüzde 80’inin biteceği sözünü vermiştir. Bizler mahalle muhtarları olarak, belediye tarafından yapılacak olan hizmetlerde her zaman yanlarında olacağız.”
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise, “Göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar, hiçbir siyasi taassubun etkisinde kalmadan ve şahsi menfaat kaygısı taşımadan çalışmalarımıza destek olan ve memleketin geleceği adına almış olduğumuz her kararın memleketin ve insanımızın hayrına olacağına inanarak bizlere güvenen saygıdeğer mahalle muhtarlarımıza ve değerli meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Memlekete ve insanımıza ait olduğunu bildiğimiz her kuruşun sorumluluğunun bilincinde olarak devam ettiğimiz çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ederek 2024 yılına kadar vermiş olduğumuz sözlerimizi gerçekleştireceğiz,” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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Muhtarlardan Destek
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