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Muhtarlara sözünü tuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık ve beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekibinin 22 Şubat 2022'de ziyaret ettiği Yozgat Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar, İBB Başkanı İmamoğlu'dan bilgisayar desteği istemişti.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:13
Muhtarlara sözünü tuttu

Başkan İmamoğlu, muhtarların bu talebine kayıtsız kalmadı ve Yozgat Merkezdeki 27 muhtara bilgisayar desteğinde bulundu. İmamoğlu'nun gönderdiği bilgisayarlar ise muhtarlara İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık önderliğindeki CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, İBB Başkan Danışmanı Murat Kantekin, İBB Meclis Üyeleri Düzgün Kaya ve Görkem Kurşun ile Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yıldız Doğan'ın da yer aldığı İBB ekibi tarafından teslim edildi.
‘SELAMLARINI VE RMAĞANLARINI GETİRDİK’
Yozgatlı Muhtarlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği bilgisayarları teslim eden İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, "Muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerin sosyal ve ekonomik durumunu en iyi bilen kişilerdir. Bazen kendi imkanları dahilinde halka da destek olan demokrasinin yereldeki en önemli halkasıdır.
İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu adına 6 ay önce Yozgat'a gelmiştik. Yozgat'ta 3 bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin çocuğuna bot ve mont desteğinde bulunmuştuk. Bu program sonrasında Muhtarlarımızı da derneklerinde ziyaret etmiştik. Muhtarlarımız, ülkede gittikçe derinleşen hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşa hizmette ihtiyaç duydukları ekipmanlara ulaşamadıklarını dile getirmişti. Bu nedenle Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan bilgisayar desteği isteklerini bizlere iletmiştiler. Başkanımız da halka hizmet noktasında yoğun mesai ile çalışan muhtarlarımızın bu talebine karşılık olarak bilgisayar desteğinde bulundu. Muhtarların armağanlarını da beraberimizdeki İBB ekibiyle onlara teslim ettik. Onları desteklemek bizleri de mutlu etti. Güle güle kullansınlar." ifadelerini kullandı.
MALZEME DESTEĞİNDE BULUNULDU
Aynı program çerçevesinde Yozgat Kadın Hentbol Takımı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sporcu malzemesi istemişti. Muhtarlar gibi Kadın Hentbol Takımına da destek olan Başkan İmamoğlu'nun armağanlarını sporculara teslim eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, "Şubat ayında ziyaret ettiğimiz yerlerinden biri de Yozgat Kadın Hentbol Takımı idi. Bizden spor malzemesi istediler. Biz de onlara spor malzemelerini getirdik. Onların başarılı olmasını diliyorum." dedi.
KEVEN; ‘DESTEKLERİNDEN MEMNUNİYET DUYDUK’
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de, İBB ekibinin Yozgat'taki programından mutluluk duyduğunu ifade etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kente desteklerinden dolayı teşekkür eden Keven, "Sağlanan bu destek Yozgat'ımız için oldukça önemli. Kadın sporu her zaman desteklenmeli. Muhtarlarımız bizler için demokrasinin yereldeki en önemli ferdi konumda. Şubat ayında çocukları şimdi ise kadın sporcu ve muhtarları destekleyen Sn. İmamoğlu'na Yozgat teşekkür ederim. Oldukça memnunuz." diye konuştu.
YAŞAR: TEŞEKKÜRLER İMAMOĞLU 
Yozgat’ta Şubat ayında 3 bin 500 çocuğa ulaştırılan bot ve montları yanısıra şimdi de muhtarlar ve kadın Hentbol Takımına yapılan destekle ilgili konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kentimize armağanlarına teşekkür ederim. Şubat ayında tamamını bağışlarla karşılanarak gönderdiği bot ve montlar çocuklarımızı ısıttı. Şimdi de o gün muhtarlarla hentbol takımımızın destek ricaları karşılık buldu. İmamoğlu verdiği sözü her zamanki gibi tuttu.” dedi.
BİRÇOK KANAAT ÖNDERİ VE STK ZİYARET EDİLDİ 
İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Saltık ve beraberindeki ekip Yozgat'ta; Yozgat Eski Milletvekili Dr. Ali Şakir Ergin, Yozgat Muhtarlar Derneği, Yozgatspor Kulübü Başkanı Kazım Uyar, Yozgat Hentbol Takımı ve Yozgat Şehit Şehit Aileleri Derneği ziyaret edilerek Bahadın Festivaline de katılım sağlandı. »Haber Merkezi

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