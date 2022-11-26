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Muhtarlara plaket

Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Dr. Alper Ekmekcioğlu, köylerine güvenlik kamerası taktıran 7 köy muhtarına plaket takdim etti.

26 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Muhtarlara plaket

Ekmekcioğlu, İlçe Jandarma Komutanlığındaki etkinlikte özellikle hırsızlık olaylarında caydırıcı olması açısından güvenlik kameralarının çok önemli olduğunu vurguladı.
2022 yılı içerisinde 17 faili meçhul hırsızlık olayı olduğunu belirten Ekmekcioğlu, “Faili meçhul 17 hırsızlık olayından 13 tanesini çözüme kavuşturduk. Bu olayların çözümlenmesinde güvenlik kameralarının bize çok desteği oldu. Şu ana kadar Sorgun’a bağlı 20’den fazla belde ve köylerimize güvenlik kamerası takıldı. Kısa zamanda tüm köy ve kasabalarımıza güvenlik kamerası taktırmayı hedefliyoruz.” dedi. »İHA

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Muhtarlara Plaket
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