İl Başkanı Ömer Aydoğmuş konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Demokrasinin en güçlü yapısı olan muhtarlarımız hiç bir siyasi parti ismi kullanmadan, tamamen ahlak güven ve samimiyete dayalı bir karakter ortaya koyarak ismi ve yazdığı kadrosuyla halkın önüne çıkan muhtarlarımızın, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı genelgeyle ilan edilerek muhtarlarımıza armağan edilen muhtarlar gününü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi