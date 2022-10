Muhtarlar gününü kutladılar

Vali Ziya Polat 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajda; “Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SARIKAYA

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında; ” Ülkemizde ilk muhtarlık teşkilatının kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829’un yıl dönümü, 2015 yılından itibaren ‘Muhtarlar Günü’ ilan edilmiştir. Bu önemli günün yıl dönümünde kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisi olan muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum” dedi.

BOĞAZLIYAN

Muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüklerini belirten Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, “Köylerimize ve mahallelerimize kamu kaynağının aktarılması hususunda birinci derecede sorumluluk bilinciyle 7/24 görevi başında bulunan muhtarlarımızın, hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması ve sorunlarına çözüm üretilmesi düşüncesiyle, ülkemizde ilk muhtarlık teşkilatının kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829’un yıl dönümü, 2015 yılından itibaren ‘Muhtarlar Günü’ ilan edilmiştir. Bu vesileyle, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen Boğazlıyanlı muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum.” şeklinde konuştu.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında şu ifadeleri kullandı;” Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdinde ki ilk kapısı olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızı yerelde temsil etmek gibi önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olan Muhtarlarımız, devletimizin her mahalle ve köydeki kurumsal temsilcisi olarak, vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu vesile ile ilçemizde görev yapan tüm köy ve mahalle muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor bu anlamlı günün tüm muhtarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

KADIŞEHRİ

Vatandaşlara uzanan ilk sıcak el muhtarların olduğunu belirten Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, “Demokrasimizin kılcal damarları olup ülkemizi dört bir yandan kucaklayan muhtarlarımızın,

19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum. Halkımızın iyi gününde, kötü gününde, hemşehrilerimize uzanan ilk sıcak el muhtarlarımızın eli olmuştur. Emeklerinize teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

ŞEFAATLİ

Şefaatli Kaymakam Yusuf Ilıca ise yayınlamış olduğu mesajında; “ Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her mahalle ve köydeki kurumsal temsilciliğidir. Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında kamu hizmetlerinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı, kaliteli ve nitelikli bir şekilde sunulmasını üstlenmektedirler. Daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle köylerimize ve mahallelerimize, hizmet ulaştırmak için fedakârca görev yaparak vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin sunumunda en büyük destekçimiz olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

»Muhammed Üstüntaş