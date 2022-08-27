Muhtarla buluştu

Coşar, muhtarlar ile değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından açıklama yapan Coşar, “Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızla bir araya gelerek değerlendirme ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizin dört bir yanına hizmet götürmek, her köşesini güzelleştirmek için ortak akılla hareket edip, iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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