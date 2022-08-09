Muharrem ayı unutulmadı

Yaklaşık 2 bin kişi için hazırlanan aşureler Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara dağıtıldı. Aşure dağıtımına Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muharrem ayının önemine değinen Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Muharrem ayının 10’u bugün Muharrem ayı Kuran’ı Kerimde rabbimizin haram olarak ilan ettiği haramı neyi ilan etti her türlü kötülüğü kavgayı haram kıldığı ama bunun karşısında kardeşliği birliği beraberliği bereketi önümüzü açtığı bir mevsimdeyiz. Muharrem ayı bütün peygamberlerin bir takım güzellikleri tecrübe ettiği hazreti Adem’den itibaren Hazreti Peygambere kadar birçok peygamberin bir takım sıkıntılardan kurtarıldığı bir takım nimetlerle yüzleştiği bir ay. En son Hazreti Nuh’un gemisiyle beraber kurtuluş sonrası gemide bulunan yiyeceklerle bir aşure yapılıp onlarla beraber ikramın bir bereketin meydana gelmesini temsil etmesi bakımından Hazreti Peygamber döneminde gerek 9-10-11 muharrem günlerinde oruç ibadetiyle bugünlerin karışlanması gerekse bu ayda etrafımızda ki insanlara pişirdiğimiz aşure yemeğini ikram etme suretiyle bu mevsimin bereketinden istifade etmesi noktasında öteden beri idrak edildiği bir gün içerisindeyiz. Bizde Yozgat müftülüğü olarak bugün Yozgatlı kardeşlerimize peygamberlerden bize devrolan bu mirası yaşatmak 10 muharremi ikramla kardeşlerimize tebessümle şehrimizle bütün çeşitliliği ile Valimiz Ziya Polat’tan başlayarak şehrimizi idare eden siyasi diğer kurumları davet ederek burada bir birliktelik oluşturduk. Vatandaşlarımızda büyük katılım gösterdi. Bu anlamda 10 muharremin anlamını yakaladığımızı düşünüyorum. Muharrem ayı hazreti peygamberin ehli beytin gözde delikanlılarının hazreti Hüseyin efendimiz ve onunla beraber 70 şehidimizin bugün itibariyle şahadet şerbeti içmiş olması noktasında Müslümanlar arasında ki bir takım hukuku olan sıkıntıların bu ayda ki bu güzelliklerin de dikkate alınarak unutulması onların üstlerinin örtülmesi değil de yad edilip onlardan ders alınması ve önümüzde ki günlere birlik beraberlik huzur ve kardeşlik içerisinde yürünmesi anlamında muharrem ayı bizlere böyle bir çağrı yaptı. Yozgatlı kardeşlerimiz bizim davetimize icabet etti güzel bir ortam oluştu. Yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikramımız oldu” dedi.

»Muhammed Üstüntaş