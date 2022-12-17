Müftülükten ziyaret

Bir dönem beraber görev yaptığı İlçe Müftüsü Fazıl Saraç'ı ziyaret eden Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’ya, İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik eşlik etti.

İlçedeki inşai ve irşadi hizmetler hakkında fikir teatisinde bulunulan ziyarette İlçe Müftüsü Saraç, Pamuklu’ya ziyaretten dolay teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. »Haber Merkezi