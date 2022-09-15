Müftülük esnafı unutmadı

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyarette ahilik kültürüne vurgu yapıldı. Ziyarette Yozgat esnafının “Ahilik Haftası” nı kutlayan İl Müftü Yardımcısı Karabulut; “ Kur'an'a ve Hz. Peygamber (s.a.s)'in sünnetine dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahîlik teşkilatının üstün ahlâkî değerlerinin toplum nezdinde özümsenmesi çok önemlidir. Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf/sanatkâr zümresinin piri, İslâm âlimi, tabip ve mutasavvıf Ahi Evrân-ı Velî'yi rahmet ile anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yozgat esnafı yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müftülüğü’ ne teşekkür etti. Ziyarette esnaflara Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar da hediye edildi. »Haber Merkezi