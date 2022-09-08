Müftülüğe ziyaret

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Liyon DİTİB Başkan Yardımcısı Fuat Meriç'i makamında ağırladı.

Ziyaretle ile ilgili açıklamada bulunan Müftü Kayış, "Müftülüğümüzün hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt dışı hizmetleri konusunda sohbet ettik. Fuat Bey aynı zamanda 2021 yılında hizmete aldığımız Musa Miyase Meriç Kuran Kursumuzun yerini bağışlamış ve Kuran Kursumuzun inşaat masrafının da yarı parasını karşılamıştı. Bu hayırsever iş insanımıza nazik ziyaretlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi. »Haber Merkezi