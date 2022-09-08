Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.402,81
ALTIN
1.006,77
DOLAR
18,23
STERLİN
21,08
EURO
18,27

Müftülüğe ziyaret

Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yönetim Kurulu üyesi ve Liyon DİTİB Başkan Yardımcısı Fuat Meriç, Sorgun İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Müftülüğe ziyaret

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Liyon DİTİB Başkan Yardımcısı Fuat Meriç'i makamında ağırladı. 
Ziyaretle ile ilgili açıklamada bulunan Müftü Kayış, "Müftülüğümüzün hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt dışı hizmetleri konusunda sohbet ettik. Fuat Bey aynı zamanda 2021 yılında hizmete aldığımız Musa Miyase Meriç Kuran Kursumuzun yerini bağışlamış ve Kuran Kursumuzun inşaat masrafının da yarı parasını karşılamıştı. Bu hayırsever iş insanımıza nazik ziyaretlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Müftülüğe Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastalıklara veda edelim
Hastalıklara veda edelim
Genç gönüllüler miniklerin yanında
Genç gönüllüler miniklerin yanında
Muhtarlarla buluştu
Muhtarlarla buluştu
Asrın projesi başlıyor!
Asrın projesi başlıyor!
Aile bütçesine katkı
Aile bütçesine katkı
3’üncülükle tamamladı
3’üncülükle tamamladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim