Müftüden veda

Kadışehri ilçesinde görevini tamamlayan İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir, veda mesajı yayınlayarak helallik istedi.

Akdemir yayınlamış olduğu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yaklaşık 3.5 yıldır memleketimizin bu şirin ilçesi Kadışehri'ni, hocalarımızla birlikte maddeten ve manen, imar ve irşat etmeye çalıştık. Rabbimiz ve pek çok kardeşimiz şahittir ki; mesai mefhumu olmadan,7'den 70'e herkese faydalı olmaya, hayırlı olmaya, son nefesimize ve ayrılacağımıza son saate kadar samimi bir din hizmeti sunmaya çalıştık. Sadece camilerimizi ve Kur'an Kurslarımızı değil, bulunduğumuz tüm mekânları imar ve ihya etme niyetinde olduk. İnsanımızın sadece hayır duasını almaya talip olduk. Ne pahasına olursa olsun temsil ettiğimiz makam ve vazife uğruna, daima hayra çağıran ve doğruları ikame eden bir anlayışta olmaya çalıştık. Şerrin, kötülüğün ve yanlışın karşısında olmaya ve bunlardan insanımızı sakındırma gayretinde olmaya çalıştık. Bu vazifemizi ifa ederken çoğu zaman sizleri ailemize, çoluk çocuğumuza tercih ettik ve onları ihmal ettiğimiz zamanlar oldu. Şimdi artık veda vakti. Başka diyarlarda bizleri bekleyen kardeşlerimize gitme vakti. Şimdiye kadar gittiğimiz her memleketi kendi memleketimiz bildik ve bu şiarla işe koyulduk. Şairin dediği gibi ‘Baki kalan bu kubbede hoş bir sada’ bırakabildiysek ne mutlu bizlere. ‘Allah razı olsun. Vazifeni yaptığına şahidiz. Bir hakkımız varsa helal olsun.’ derseniz ne mutlu bize başka bir şey istemiyoruz. Eğer istemeyerek bir gönül kırdıysak ne olur hakkınızı helal edin! Bizden yana helal olsun Allaha emanet olun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.” »Haber Merkezi