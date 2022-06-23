Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.574,30
ALTIN
1.025,18
DOLAR
17,35
STERLİN
21,31
EURO
18,37

Müdürlere seminer

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Kız İmam Hatip Lisesinde okul müdürlerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

23 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Müdürlere seminer

Düzenlenen ‘Yönetici Gelişim’ seminerinde okul müdürleri eğitim aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur semineri ziyaret ederek, başarılı ve verimli bir seminer olması yönünde iyi dileklerini iletti. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Müdürlere Seminer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası yarış Çekerek’te
Uluslararası yarış Çekerek’te
‘Halkımızın yanındayız’
‘Halkımızın yanındayız’
Vatandaşları ağırladı
Vatandaşları ağırladı
inşaat yükseliyor
inşaat yükseliyor
Her mahalleye bir konak
Her mahalleye bir konak
Dört bir yanda çalışma
Dört bir yanda çalışma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim