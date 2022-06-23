Müdürlere seminer

Düzenlenen ‘Yönetici Gelişim’ seminerinde okul müdürleri eğitim aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur semineri ziyaret ederek, başarılı ve verimli bir seminer olması yönünde iyi dileklerini iletti.

Haber Merkezi