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Müdürler toplantısı yapıldı

Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında müdürler toplantısı yapıldı. 

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Müdürler toplantısı yapıldı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş'ın yanı sıra Şube Müdürleri Ahmet Karakaş, Agah Ayhan ve ortaokul müdürleri katıldı. 
Toplantıda yürütülen eğitim faaliyetleri, taşımalı eğitim, LGS kapsamında yürütülen çalışmalar ve okulların tertip düzeni konuları ele alındı.
Okul müdürlerinden gelen talepler ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi. 
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Müdürler Toplantısı Yapıldı
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