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Müdürler toplantısı

Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında lise müdürleri ile toplantı yapıldı. 

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Müdürler toplantısı

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş’ın yanı sıra, Şube Müdürü Ahmet Karakaş ve lise müdürleri katılım sağladı. Toplantıda; okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri, DYK kursları ve üniversite sınavına girecek öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar ile okulların tertip ve düzenleriyle ilgili konular görüşüldü. Fikir alışverişlerin yapıldığı ve oldukça verimli geçen toplantının ardından Yoldaş, okul müdürlerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. 
»Haber Merkezi

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Müdürler Toplantısı
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