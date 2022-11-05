Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde okul müdürü büyük öneme sahip olduğunun altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Bu anlayışla düzenli olarak Müdürler Kurulu Toplantısı yaparak işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Bugün yapmış olduğunuz Müdürler Kurulu Toplantısında; okullarımızın açılmasından bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları, öğretmenlerimizle düzenli olarak yapmış olduğumuz toplantılarda alınan kararları, öğrencilerimiz için yapacağımız akademik ve sosyal çalışmaları etraflıca değerlendirme imkanı bulduk. Verimli geçen toplantımızın başta eğitim çalışanları olmak üzere tüm öğrencilerimize ve değerli velilerimize hayırlar getirmesini diliyor, azim ve kararlılıkla çalışan müdürlerimize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi