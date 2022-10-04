Mücadeleye devam

Basketbol, voleybol, futbol, güreş, badminton, tekvando, Kick-boks, judo, branşlarında oluşturduğu takımlar ile müsabakalara katılan Yurdum Gençlikspor, Yozgat tarihinde ilk defa bir kadın güreş takımı ile mücadeleye girdi. Kadın güreşinde Türkiye 3’üncüsü olan Yurdum Gençlikspor ilk defa mücadele ettiği Kadın Futbol 3’üncü liginde tecrübe kazanırken bu sene hedeflerinin arasında daha iyi bir başarı elde etmek istediklerini belirtti. Yurdum Gençlikspor, Basketbol Erkekler Deplasmanlı Bölgesel Liginde mücadele etti. Özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Yurdum Gençlikspor, oyunda iyi performans gösterip skora yansıtamayınca bir üst lig hedefini bu seneye bırakmıştı. Hedefini bir üst lig olarak belirleyen Gençlikspor, önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Voleybol branşın da grup müsabakaların da istediği sonucu alamayan Gençlikspor’un bu sene kadın voleybol takımı ile mücadele etmesi bekleniyor.

“HEDEFİMİZ ÜST LİGLERE ÇIKMAK DEĞİL”

Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, geçmiş yıllarda kurdukları kulüpler ile birçok branşta mücadele ettiklerini söyledi. Yozgat tarihinde bir ilk olarak kadın güreş takımı oluşturduklarını ve müsabakalara katıldıklarını söyleyen Akgün, yeni sezon için yine kadın futbolu, kadın güreşi, voleybol ve basketbol liglerinde mücadele edeceklerini belirtti.

Mücadele etmiş oldukları branşlar da tecrübe kazandıklarını belirten Akgün, “Bu sene hedefimiz üst sıralar olacak. Liglerin başlama tarihi belli olduktan sonra takımlarımız hazırlıklarına başlayacak. Yurdum Gençlikspor olarak hedefimiz üst liglere çıkmak değil gençlerimize destek vermek. Kurumumuz bünyesindeki kurslara katılarak çalışma yapan gençlerimizin elinden tutup lig heyecanı yaşamalarına katkıda bulunup kendilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl kendi sporcularımız ile mücadele ettik ve oyuncularımız tecrübe kazandı bu sene çok daha farklı olacağını düşünmüyorum.” dedi.

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