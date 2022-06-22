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Mücadelede sonuna kadar

Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Mücadelede sonuna kadar

Toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Vatandaşların bağımlı olmadan önce çalışmalar yapıp onları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek olduğunu söyleyen Vali Polat, bağımlıların kurtarılması ve topluma yeniden kazandırılması için çaba sarf edildiğini de belirtti.
'Benim başıma gelmez' dememek lazım diyen Polat, "Hher ailenin başına gelebilecek bir konu, onun için topyekun mücadele etmemiz lazım.  Rabbim hiçbir çocuğumuzu hiçbir kardeşimizi bağımlı hale getirmesin diye dua ediyoruz. Bağımlı olan kardeşlerimizin bir önce kurtulması için devletimizin tüm imkanları ile yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, kurum yetkilileri Yozgat'ta bağımlılıkla mücadelede uygulanan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.
Haber Merkezi

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Mücadelede Sonuna Kadar
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