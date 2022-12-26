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“Mücadele ediyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş, Yozgat’ta din görevlileri ile bir araya geldi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 02:24
“Mücadele ediyoruz”


Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde din görevlileri ile buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için mücadele ettiğimizi her vesileyle her yerde ve her zaman söylemeye gayret ediyorum.” dedi.
Gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Camilerimizin mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, Allah’ın Kitabını ve güzel ahlakı öğretmek, milletimizi ve medeniyetimizi en güzel şekilde temsil etmek üzere burada bulunan ve bu ideali hayat tarzı edinen siz değerli hocalarımı, meslektaşlarımı en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.
“PEYGAMBER 
VARİSLERİYİZ”
“Allah’ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle yola çıkmış ve bu yolda taviz vermeden devam etmeye çalışan Peygamber varisleriyiz.” ifadesini kullanan Başkan Erbaş, “İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için mücadele ettiğimizi her vesileyle her yerde ve her zaman söylemeye gayret ediyorum.” diye konuştu.
Erbaş, din görevlilerinin iyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün defi için çalıştığını belirterek, “Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; ‘İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Onlar kurtuluşa erenlerdir.’ buyurmaktadır. Sonundaki müjdeyi dikkate alarak hayra ne kadar çağırırsak, iyiliği ne kadar çok emredersek, kötülükten men etmek için ne kadar çok gayret içerisinde olursak inşallah oradaki müjdeye nail olacağız.” dedi.
Din görevlilerinin, çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, “Din görevlilerimiz bedenen olmasa bile zihnen ‘dün ne yapmadım, yarın ne yapmalıyım’ bunun derdini taşımalı ve 24 saatini tebliğle, davetle, bunu en azından planlayarak geçirmesi lazım.” ifadelerini kullandı.
“BİLGİLERİMİZİ SÜREKLİ TAZELEMEK GEREKİYOR”
Erbaş, din görevlilerinin ashab-ı kiram gibi insanların, çocukların ve gençlerin gönüllerini fethetmesi gerektiğini söyledi.
Din görevlilerinin kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, “Kendimizi iyi yetiştirmemişsek o zaman milletimizin manevi hayatına rehberlik etme noktasında sıkıntı yaşarız. Bu yüzden sürekli bilgilerimizi tazelemek gerekiyor. Öğrendiklerimizi unutmamak ve öğrendiklerimizin üzerine yeni bilgiler koymak için okumamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Erbaş, İslam’da Kur’an ve sünnetin ilim geleneğinin ana yolu olduğunu belirterek “Bunun yanında aktüel bilgiyi de ihmal etmeyelim. Sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplum, bilim, teknoloji, fizik, kimya ve benzeri okumalarınız bize çok farklı kazanımlar sağlayacak. Kur’an-ı Kerim’i okumanız ve anlamanız bile değişecek. Özellikle hizmet ettiğimiz bölgeyi, mahalleyi görev yerimizi ve muhatap kitlemizi bütün özellikleriyle tanımak ve ona göre rehberlik yapmak durumundayız.” dedi.
“SAMİMİYETİ HİÇBİR 
ZAMAN ELDEN 
BIRAKMAYALIM”
Din görevlilerinin görevini aşkla, heyecanla, ihlasla ve samimiyetle yapması gerektiğini ifade eden Erbaş, “Din samimiyettir. Samimiyeti hiçbir zaman elimizden bırakmayacağız. İnsanlarda en etkili olan şey hayatımız ve davranışlarımızla örnek olmamızdır. En güzeli hikmetle, güzel öğütle davet edeceğiz. Sevdirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın.” şeklinde konuştu.
Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürü Remzi Bircan, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, I. Hukuk Müşaviri Selami Açan, İl Müftüsü Ali Gülden ve din görevlileri katıldı. »Haber Merkezi

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