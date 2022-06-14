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Motivasyon semineri

Yozgat Bozok Üniversitesi YOBÜ Festivali etkinlikleri kapsamında Bonus Hoca olarak anılan Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu ve İletişim Uzmanı Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu, öğrencilerle bir araya geldi.

14 Haziran 2022 Salı 00:13
Motivasyon semineri

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Yücel Güney, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) ile ilgili öğrencilere ‘Sınavın Beyin Temelli Kuralları’ hakkında motivasyon semineri veren Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu, sınava hazırlanan öğrencilere başarının anahtarı olan çalışma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Beledioğlu, stresle baş etme, sınav kaygısını yenme ve sınava daha iyi motive olma konularında önerilerde bulundu. İletişim Uzmanı Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu ise ‘Başarı Yolculuğu’ adlı konuşmasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler üzerinden örnekler vererek başarılı bir kariyere sahip olmak için doğru adımlar atmanın önemine vurgu yaptı.  Yolcu, öğrencilere seslenerek üniversite tercihi yapacak öğrencilerin okuyacakları yükseköğretim kurumunu değil, okuyacakları bölümü seçmelerinin gerekliliğine dikkat çekti. Öğrencilere ‘Sınavı kim kazanır?’ diye soran Yolcu, eğitimin önemi, doğru tercih ve başarılı bir kariyer konularında tavsiyelerde bulundu. Söyleşi sonunda Rektör Karadağ, Bonus Hoca olarak anılan Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu ve İletişim Uzmanı Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu’ya günün anısına hediye takdiminde bulundu.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Motivasyon Semineri
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