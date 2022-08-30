Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.164,96
ALTIN
1.016,38
DOLAR
18,19
STERLİN
21,31
EURO
18,20

Moral ve destek

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastalara moral ve destek ziyaretinde bulundu.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Moral ve destek

Başhekim Kozan, Fizik Tedavi Servislerinde tedavi görmekte olan hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek, sunmuş olduğu tıbbi hizmetin yanı sıra hastalara psikolojik ve sosyal destek vermek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli ikramlarında verildiği ziyarette bulundu.
Hastaları tek tek ziyaret ederek ilgilenen ve geçmiş olsun dileğini ileten Kozan, hasta yakınlarından ve personellerinden hastaların durumu hakkında bilgi aldı.
Yapılan ziyaret sonrası açıklama yapan Kozan, “Fizik tedavi servisinde yatan ve tedavi görmekte olan hastalarımızı ziyarette bulunduk. Tedavileri süren hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip, fedakârca çalışan personellerimize kolaylıklar diledik. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Moral Ve Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin ekmek üretiliyor
3 bin ekmek üretiliyor
Yağış sele dönüştü
Yağış sele dönüştü
Çalışma başlatıldı
Çalışma başlatıldı
DSi’den inceleme
DSi’den inceleme
Halk ziyaretlerine devam
Halk ziyaretlerine devam
Herkes memnun
Herkes memnun
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim