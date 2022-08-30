Moral ve destek

Başhekim Kozan, Fizik Tedavi Servislerinde tedavi görmekte olan hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek, sunmuş olduğu tıbbi hizmetin yanı sıra hastalara psikolojik ve sosyal destek vermek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli ikramlarında verildiği ziyarette bulundu.

Hastaları tek tek ziyaret ederek ilgilenen ve geçmiş olsun dileğini ileten Kozan, hasta yakınlarından ve personellerinden hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

Yapılan ziyaret sonrası açıklama yapan Kozan, “Fizik tedavi servisinde yatan ve tedavi görmekte olan hastalarımızı ziyarette bulunduk. Tedavileri süren hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip, fedakârca çalışan personellerimize kolaylıklar diledik. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin” dedi.

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