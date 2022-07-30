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Moral kahvaltısı

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen moral kahvaltıları devam ediyor. 

30 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Moral kahvaltısı

Moral kahvaltıları kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan Radyoloji hekimleri ile bir araya geldi. Kahvaltıda Başhekim Kozan’a Başhekim Yardımcıları Mete Selvi ve Sabür Zengin eşlik etti. 
Tanı ve tedavinin en büyük ve gizli kahramanları olan Radyoloji Hekimleri ile moral kahvaltısında bir araya geldiklerini belirten Kozan, “Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hizmet sunan bir branş olarak biliyoruz ki çok çalışıyorsunuz. Özveriyle çalışan siz değerli hekimlerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak, bir nebzede olsa sizlere katkı sağlamayı amaçladık. Kurumumuza vermiş olduğunuz katkılardan ve emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Moral Kahvaltısı
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