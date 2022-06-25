Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83

Moral kahvaltısı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Fizik Tedavi Ünitesi çalışanları ile moral kahvaltısında bir araya geldi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Moral kahvaltısı

Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, ulaşılabilir ve güler yüzle sunulması için çalışanların görüş, öneri, moral ve motivasyonlarına çok önem gösteren Başhekimi Kozan, “Moral Kahvaltısı ile gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık personelimizin moral ve motivasyonlarına bir parçada olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Fizik Tedavi Ünitemiz Covid-19 Pandemisinin etkisini azaltmasıyla birlikte Yozgat il sınırlarını aşarak ülkemizin bir çok yerinden gelen hastalarınıza hizmet sunuyor. Hastalarımızın çok memnun bir şekilde tedavi görüyor ve güzel temenniler ile ayrılıyor olmaları çalışma arzumuzu, isteğimizi ve çıtamızı her gün daha bir üst seviyeye taşımamızı sağlıyor. Yürütmüş oldukları bu başarılı çalışmalardan dolayı çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.
Düzenlenen kahvaltı etkinliği ile Başhekimi Kozan ve çalışanların samimi bir ortamda kahvaltılarını yaparak kurumsal birlik ve bütünlük bilinçlerini pekiştirmeleri sağlandı. Kahvaltı sonrası Kozan, hastanenin yemekhane hizmetlerini sağlayan İSS çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Moral Kahvaltısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belirsizlik sürüyor
Belirsizlik sürüyor
Adım adım tanıtım
Adım adım tanıtım
Yemek düzenlendi
Yemek düzenlendi
Kurul toplandı
Kurul toplandı
Boğazlıyan için
Boğazlıyan için
Veda yemeği
Veda yemeği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim