Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, ulaşılabilir ve güler yüzle sunulması için çalışanların görüş, öneri, moral ve motivasyonlarına çok önem gösteren Başhekimi Kozan, “Moral Kahvaltısı ile gece gündüz demeden özveriyle çalışan sağlık personelimizin moral ve motivasyonlarına bir parçada olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Fizik Tedavi Ünitemiz Covid-19 Pandemisinin etkisini azaltmasıyla birlikte Yozgat il sınırlarını aşarak ülkemizin bir çok yerinden gelen hastalarınıza hizmet sunuyor. Hastalarımızın çok memnun bir şekilde tedavi görüyor ve güzel temenniler ile ayrılıyor olmaları çalışma arzumuzu, isteğimizi ve çıtamızı her gün daha bir üst seviyeye taşımamızı sağlıyor. Yürütmüş oldukları bu başarılı çalışmalardan dolayı çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Düzenlenen kahvaltı etkinliği ile Başhekimi Kozan ve çalışanların samimi bir ortamda kahvaltılarını yaparak kurumsal birlik ve bütünlük bilinçlerini pekiştirmeleri sağlandı. Kahvaltı sonrası Kozan, hastanenin yemekhane hizmetlerini sağlayan İSS çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

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