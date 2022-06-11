Moral gezisi

Nevşehir’e giden kanser hastaları Hacıbektaş, Ürgüp, Göreme, Avanos, Acıgöl, Derinkuyu İlçelerini gezdiler. Dernek Başkanımız Ayşe Esengin ‘’Her yıl birkaç kez yapmış olduğumuz gezi etkinliğimize Nevşehir ilimizi seçerek turistlik yerleri gezmeyi ve gezdirmeyi amaçladık. ‘Kanser Öldürmez Geç Kalmak Öldürür’ sloganı ile kurduğumuz derneğimizle hasta ve hasta yakınlarını moral ve motive etmek, stresten uzaklaştırıp bir nebzede olsa gülümsetmek için düzenlediğimiz etkinliğimize bizlerin daima yanında olan araç temininde ve her konuda bizleri yalnız bırakmayan Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse’ye sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi.