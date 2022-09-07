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Modern bir terminal

Boğazlıyan ilçesinde yapımı devam eden Yeni Terminal binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

07 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Modern bir terminal

En kısa sürede yapımının tamamlanıp haklın hizmetine sunulacağını belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin bir hayalini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.
Eser ve hizmet siyasetinin en somut ve en güzel örneklerinden birisi olan Yeni Terminal Binası’nda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Coşar, Boğazlıyan’ın ulaşım ihtiyacını en modern şartlarla karşılayacak ve ilçenin şehir dışına çıkış kapısı olacak bu önemli eserin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. 
Yılların ihmalini üzerinde barındıran, eski ve adeta viraneye dönüşmüş görüntü içerisinde olan terminal binasını gündemine alan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan’a verdiği değeri, önemi bir kez daha gözler önüne serdi.
Yeni terminalin son derece modern ve işlevsel bir binaya kavuşacağını söyleyen Coşar, “Terminallerin bir ilçenin vizyonu ve dışarıya açılan penceresidir. İlçe halkına daha iyi hizmet verebilecek, diğer il ve ilçelerin uğrak yeri haline gelecek yeni terminalin, ilçe ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. İnşallah yeni terminal binasıyla birlikte yüzlerce aracın ilçede mola vereceğini, terminal yanında bulunan iş merkezlerinde alışveriş yapma imkanı bulacak” dedi. 
Başkan Gökhan Coşar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Malumunuz mevcut terminal binamız çok eski ve yeterince hizmet veremiyor. Seçim çalışmalarımızda söylediğimiz gibi memleketimizin bütün eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede ilçemize yeni bir terminal binası kazandıracağımızı söyledik. İmkanlar dahilinde tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz.” »Haber Merkezi 

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Modern Bir Terminal
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