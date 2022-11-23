Mobil Trafik Eğitimi

22-23 Kasım 2022 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında Yozgat Merkez ve Akdağmadeni ilçeleri olmak üzere merkezi olarak Jandarma Mobil Trafik Eğitim Araçları (Mobil Eğitim TIR’ı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı) ile öğrencilere ve vatandaşlara trafik konularında eğitim faaliyeti kullanılmak için getirildi.

Mobil eğitim tırında bulunan parkurda maket araçlar ile temel trafik kuralları kapsamında (trafik lambası ve uyarı levhaları ile yaya ve üst geçitlerinde hareket tarzları) eğitim verildi. Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Simülasyon Aracı 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Okul öğrencilerine ve vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi uygulandı. »Muhammed Üstüntaş