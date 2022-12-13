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Mobil Müze Sorgun’da

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’  Sorgun ilçesinde ziyarete açıldı.

13 Aralık 2022 Salı 02:11
Mobil Müze Sorgun’da

‘Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale’ temasıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanında konuşlandırıldı.
Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğraflar bulunuyor.
Tırı ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, yetkililerden mobil müze hakkında bilgi aldı. 
»Muhammed Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Mobil Müze Sorgunda
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