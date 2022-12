Miting havasında şölen

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salon yetersiz kalınca; salon dışına tente denilen çadırlar kuruldu; katılımcıların birçoğu programı buradan takip etmek zorunda kaldı.

3 BİN KİŞİ KATILDI

Bin 500 kişilik organizasyonun düzenlendiği programa 3 bin kişinin üzerinde katılım olması nedeniyle organizasyoncular salonun dışına çadır kurmak zorunda kaldı. Çok sayıda vatandaş, programı salonun dışında izlemek mecburiyetinde kaldı. Programda, katılımcılara Yozgat’ın Milli Yemeği olarak kabul edilen Arabaşı Yemeği, çorbası, Gavurga kuruyemişi ve Akdağmadeni’nin tescilli markası olan Salep ikramı yapıldı.

AKALIN; “66 RUHU 41 RUHU İLE ŞAHLANACAK”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 7 derneğin bir araya gelmesi ile kurulan Federasyonun çok önemli organizasyonlara imza attığını vurgulayarak, “Birlik ve beraberliği sağlamak Kocaeli’nde bulunan 33 binin üzerinde Yozgatlının sesi olmak üzere bu programı düzenledik. 2019 yılında kurulan federasyonumuz, kurulduğu günden itibaren gece-gündüz demeden çalışmaktadır. Daha önce 3 bin kişilik bir Testi Kebabı şöleni gerçekleştirmiştik. Şimdi de düzenlediğimiz bu programda salon yetersiz kaldı. Gördüğünüz gibi 66 ruhu aya kalktı; 41 ile birleşerek şaha kalkacak. Biz Yozgatlılar artık temsil makamında varız, diyoruz. Yozgat’ın havası sert olabilir ama insanı da bir o kadar merttir. Biz, millet, vatan, bayrak, sevdalı memleketin evlatlarıyız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Bu programda bizi destek veren; her türlü imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür

Ederim.” dedi.

KAYALAR; ”YOZGAT’TAN VATAN HAİNİ ÇIKMAZ”

Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından olan ve bir süre de maliye bakanlığı yapmış bulunan Lütfullar Kayalar, “Yozgat öyle bir memlekettir ki; oradan aklına gelecek her şey çıkar. Ancak, tek bir şey çıkmaz. Yozgat’tan asla vatan haini çıkmaz. Yozgat insanı, vatanına, milletine, bayrağına, inancına bağlıdır. Yozgat insanı; merttir, cesurdur. Yozgat insanı; vatan sevdalısı insanların buluştuğu yerdir. Yozgat’ın sert havası vardır ama mertte insanları vardır. Yozgat insanı ahd-e vefayı iyi bilir.” diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BÜYÜKAKIN; “STKLAR KÜLTÜREL ZENGİNLİKTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK’ların önemine değindi.

Kocaeli, Anadolu’nun güzel bir mozaiği olduğunu da söyleyen Başkan Büyükakın, “Ruh ve medeniyet olarak biz büyük bir devletiz. Unutmamak gerekir ki STK’larımız ülkeye ve millete hizmet yolunda önemli bir yere sahiptir. Her zaman STK’larla el ele vererek, güzel hizmetlere imza atıyoruz. Bu günde Kocaeli Yozgatlılar Federasyonumuzla birlikte güzel bir programda bir araya geldik.” dedi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Daha sonra katılımlarından dolayı, İYİ PARTİ İstanbul Milletvekili ve Grup Sözcüsü Yavuzali Ağıralioğlu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Önceki dönem Kocaeli

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz’e katılımlarından dolayı özel plaket takdim edildi. Ayrıca yöresel kıyafetlerle sahne alan folklor ekibiyle birlikte katılımcılar halay çekerek oyunlar oynadılar.

MÜMİN SARIKAYA SAHNE ALDI

Programın sonunda Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu ve “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı ile müzik piyasalarını alt üst eden Mümin Sarıkaya sahne aldı. Yaklaşık bir buçuk saat sahne alan Mümin Sarıkaya katılımcıları coşturdu. Katılımcılar tarafından istenilen parçaları da seslendiren Sarıkaya, daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

»Haber Merkezi