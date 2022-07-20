Misafirhane tamamlandı

Belediye ekiplerince yapımına 2 ay önce başlanan ve 2+1 apart şeklinde 2 adet olarak hazırlanan misafirhane tamamlanarak hizmete açıldı. Belediyenin belirlediği şartlara uygun kişilerin konaklayabileceği misafirhaneler ile ilgili Belediye Başkanı Şahin Arısoy, “Yapımına iki ay önce başlamış olduğumuz 2+1 apart şeklinde 2 adet olarak hazırlanan misafirhanemiz bitti. Müsaitlik durumuna göre ücreti mukabilinde belediyenin belirlediği şartlara uygun kişiler misafirhanemizde kalabilirler, hayırlı olsun” dedi.

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