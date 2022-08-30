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‘Minnet ve şükranla anıyoruz’

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetler anıyorum" dedi.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
‘Minnet ve şükranla anıyoruz’

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında şunları söyledi: "30 Ağustos zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı Türk milletinin topyekün haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığın göstergesi ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun mihenk taşıdır. Aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." »  Haber Merkezi

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Minnet Ve şükranla Anıyoruz
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