Miniklerle buluştu

Şehit Hamza Uludağ Anaokulu ziyaretinde okuldaki idareci ve öğretmenler ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için iyi dilek temennilerinde bulundu. Okula yeni başlayan öğrencilerle buluşan Müdür Öcal, minik öğrenciler ile sohbet edip keyifli dakikalar geçirdi.
»Haber Merkezi
14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Şehit Hamza Uludağ Anaokulu ziyaretinde okuldaki idareci ve öğretmenler ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için iyi dilek temennilerinde bulundu. Okula yeni başlayan öğrencilerle buluşan Müdür Öcal, minik öğrenciler ile sohbet edip keyifli dakikalar geçirdi.