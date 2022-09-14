Miniklerle buluştu

Şehit Hamza Uludağ Anaokulu ziyaretinde okuldaki idareci ve öğretmenler ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için iyi dilek temennilerinde bulundu. Okula yeni başlayan öğrencilerle buluşan Müdür Öcal, minik öğrenciler ile sohbet edip keyifli dakikalar geçirdi.

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