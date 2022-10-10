Miniklerle buluştu

Ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağlam, öğrencilerle bir süre eğlenceli vakit geçirdi. Daha sonra okul idaresinden okul hakkında bilgi alan Sağlam, öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi
10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, Merkez Anaokulu miniklerini ziyaret etti.
Ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağlam, öğrencilerle bir süre eğlenceli vakit geçirdi. Daha sonra okul idaresinden okul hakkında bilgi alan Sağlam, öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi