Miniklerle buluştu

Ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağlam, öğrencilerle bir süre eğlenceli vakit geçirdi. Daha sonra okul idaresinden okul hakkında bilgi alan Sağlam, öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi