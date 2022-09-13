Miniklere ziyaret

Okulun ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Köse, “Kreş yönetimimiz ve öğretmenlerimizle fikir alış verişinde bulunduk. Her şey geleceğimizin teminatı yavrularımız için. Yüce Mevla’m evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı ömürler nasip eylesin” dedi. »Haber Merkezi

