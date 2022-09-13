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Miniklere ziyaret

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitimlerine devam eden minik öğrencileri ziyaret etti.

13 Eylül 2022 Salı 02:11
Miniklere ziyaret

Okulun ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Köse, “Kreş yönetimimiz ve öğretmenlerimizle fikir alış verişinde bulunduk. Her şey geleceğimizin teminatı yavrularımız için. Yüce Mevla’m evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı ömürler nasip eylesin” dedi. »Haber Merkezi
 

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Miniklere Ziyaret
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