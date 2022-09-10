Miniklere şenlik

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen minikler futbol şenliğinde Yozgat Spor 1959 FK, İlhan Özbay Futbol Okulu, Sorgun Belediyespor, Yapıtur 66 Yozgat Spor, Yerköy Konya Futbol Okulu, Akdağmadeni Kayseri Spor Okulu, Yurdum Gençlik Spor ve Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor takımları olmak üzere toplam 8 futbol okulu ve takımı mücadele edecek.

Minik futbolcuların futbola doyacağı şenlikle ilgili açıklamada bulunan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, federasyon olarak düzenledikleri minikler futbol şenliği ile minik yeteneklerin müsabaka deneyimi kazanması ve spor yoluyla sosyalleşmelerini sağlamak istediklerini söyledi. Yüzlerce minik kramponunun yeşil sahadaki tatlı rekabetini izlemeye tüm sporseverleri davet eden Bektaş, “Bu yıl içinde kaybettiğimiz Boğazlıyan Şeker Spor yöneticisi Mehmet Yücel adına futbol şenliğini düzenliyoruz. Şenliğin kazananı tüm takımlarımız olacak. 2021 yılında ilk kez düzenlenen minikler futbol şenliğinin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Minikler futbol şenliğini takım ve futbolcu sayısını artırarak geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

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