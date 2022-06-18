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Miniklerden özgün hikâyeler

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Halıköy İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan hikâyeler bir kirapta birleşti.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Miniklerden özgün hikâyeler

Yozgat Valiliği bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER)’nin alt yapı projelerinden olan ‘66 Genç Yazar’ kapsamında Halıköy İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan hikâyeler birleştirilerek kitap haline getirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy “Halıköy İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, yazmış oldukları hikâyeleri birleştirip kitap halinde bizlere takdim ettiler. Okumaya, anlamaya ve yazmaya yönelik yürütmüş olduğumuz projelerin en somut örneğini görmekten mutluluk duyduk. Sevgili öğrencilerimize anlamlı hediyelerinden; kıymetli öğretmenlerimize ve idarecilerimize ise yavrularımıza olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Miniklerden özgün Hikâyeler
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